Hyundai стал самой популярной маркой в Санкт-Петербурге

В период с января по июнь в северной столице было реализовано 62 187 машин, что больше чем в прошлом году на 9%, информирует агентством «Auto-Dealer-СПб». Объем продаж в июне составил 12 867 единиц, что превышает прошлогодний показатель на 22%. Последний раз больше автомобилей было продано в декабре 2014 года, а для динамики продаж это рекордный показатель за последние 5,5 лет.
По итогам шести месяцев в рейтинге топ-15 только две марки продемонстрировали отрицательную динамику – Nissan и Mercedes-Benz, но в июне у всех зафиксирована положительная динамика. Лидирует в Санкт-Петербурге Hyundai – 1 651 проданных автомобилей в июне, из которых 1 000 это Solaris.
|№
|Марка
|Январь-Июнь 2017
|Разница
|Июнь 2017
|Разница
|1
|Hyundai
|7 328
|15%
|1 651
|40%
|2
|Renault
|6 129
|7%
|1 220
|4%
|3
|Kia
|6 046
|17%
|1 235
|36%
|4
|Lada
|5 998
|7%
|1 217
|19%
|5
|Volkswagen
|4 625
|16%
|1 013
|35%
|6
|Ford
|3 949
|8%
|812
|12%
|7
|Skoda
|3 638
|16%
|718
|52%
|8
|Toyota
|3 448
|23%
|748
|60%
|9
|Nissan
|2 492
|-3%
|519
|13%
|10
|Mercedes-Benz
|2 348
|-8%
|450
|10%
|Всего
|62 187
|9%
|12 867
|22%
Успешный для петербургского рынка июнь позволил ему увеличить долю в общем объеме продаж новых автомобилей на российском рынке – по результатам первого полугодия она составила 8,6%, тогда как в прошлом году она составляла 8,5%.
Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о результатах работы петербургского автопрома в первом полугодии 2017-го.
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