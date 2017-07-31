Hyundai стал самой популярной маркой в Санкт-Петербурге

В период с января по июнь в северной столице было реализовано 62 187 машин, что больше чем в прошлом году на 9%, информирует агентством «Auto-Dealer-СПб». Объем продаж в июне составил 12 867 единиц, что превышает прошлогодний показатель на 22%. Последний раз больше автомобилей было продано в декабре 2014 года, а для динамики продаж это рекордный показатель за последние 5,5 лет.

По итогам шести месяцев в рейтинге топ-15 только две марки продемонстрировали отрицательную динамику – Nissan и Mercedes-Benz, но в июне у всех зафиксирована положительная динамика. Лидирует в Санкт-Петербурге Hyundai – 1 651 проданных автомобилей в июне, из которых 1 000 это Solaris.

№ Марка Январь-Июнь 2017 Разница Июнь 2017 Разница 1 Hyundai 7 328 15% 1 651 40% 2 Renault 6 129 7% 1 220 4% 3 Kia 6 046 17% 1 235 36% 4 Lada 5 998 7% 1 217 19% 5 Volkswagen 4 625 16% 1 013 35% 6 Ford 3 949 8% 812 12% 7 Skoda 3 638 16% 718 52% 8 Toyota 3 448 23% 748 60% 9 Nissan 2 492 -3% 519 13% 10 Mercedes-Benz 2 348 -8% 450 10% Всего 62 187 9% 12 867 22%

Успешный для петербургского рынка июнь позволил ему увеличить долю в общем объеме продаж новых автомобилей на российском рынке – по результатам первого полугодия она составила 8,6%, тогда как в прошлом году она составляла 8,5%.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о результатах работы петербургского автопрома в первом полугодии 2017-го.