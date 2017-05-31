С инициативой по введению минимальных расценок на обучение кандидатов в водители ранее выступила Межрегиональная ассоциация автошкол, отправив соответствующее письмо руководителю ФАС Игорю Артемьеву. По мнению представителей организации, это решение позволило бы бороться с недобросовестной конкуренцией на рынке.

Напомним, по расчётам МААШ, себестоимость подготовки кандидата в водители на категорию «B» (на примере Москвы и области) не может быть ниже 33 200 рублей, рекомендуемая специалистами цена составляет примерно 46 000 рублей. В эту цену включены расходы по образовательной программе, в том числе аренда учебной площадки, 134 часа обучения теории и 56 часов практики.

Однако в ФАС инициативу не поддержали. «В настоящий момент нет оснований для введения госрегулирования тарифов на реализацию образовательной деятельности по профессиональному обучению водителей транспортных средств, так как этот рынок является конкурентным», — цитирует «Коммерсант» начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофея Нижегородцева.

Эксперты указанной сферы бизнеса считают, что точку в данном вопросе ставить пока не стоит, такое мнение они высказали по итогам общения по вопросу с представителями ведомства. «Отрицательного ответа мы не получили, обсуждение было хорошее, представители ФАС много нового узнали от нас, — сказал главный эксперт Национального экспертного совета по подготовке и тестированию водителей ТС Александр Лыткин. — Рынком автошкол они до этого не занимались. В ближайшее время мы соберёмся с антимонопольным ведомством обсудить, какие шаги можно предпринять».

Ранее стало известно о том, что экзамены на права разрешили сдавать на площадках автошкол. Испытания кандидатов в водители уже на официальном уровне можно проводить на учебных площадках и машинах учебных заведений, а не только на базе подразделений Госавтоинспекции МВД РФ.