Илон Маск официально представил эпохальный электрокар Model 3

Новинка будет доступна в двух модификациях, которые будут различаться между собой ценой и характеристиками. Мероприятие состоялось прямо возле завода Tesla во Фримонте, штат Калифорния, США.

И сразу к характеристикам. Первый вариант Model 3 Standart, как это и ожидалось, получил ценник в 35 000 долларов США (порядка 2 083 800 рублей в эквиваленте). Запас хода у электрокара составляет 354 километра, разгон до 96 километров в час занимает 5,6 секунд, максимальная скорость составляет 210 километров в час.

1 / 2 На фото: Tesla Model 3 2 / 2 На фото: Tesla Model 3

А вот дальше сюрприз: будет доступна и вторая модификация, получившая название Model 3 Long Range, и она ориентирована на тех покупателей, которые будут использовать электрокар для поездок на дальние расстояния. У этой версии запас хода составляет впечатляющие 500 километров, до 96 километров в час электрокар будет разгоняться за 5,1 секунды, его максимальная скорость может достигать 225 километров в час, и стоить он будет на американском рынке 44 000 долларов (около 2 619 600 рублей). Кстати, первые 200 000 владельцев Model 3 на территории США могут рассчитывать на субсидию от в размере 7 500 долларов.

1 / 3 На фото: Tesla Model 3 2 / 3 На фото: Tesla Model 3 3 / 3 На фото: Tesla Model 3

В салоне — полный минимализм: вместо приборной панели установлен 15-дюймовый сенсорный экран, при помощи которого и производится управление всеми важными функциями бортовой электроники. В прошлом году Илон Маск говорил, что такой подход связан с необходимостью увеличить свободное пространство у ног задних пассажиров. Тем не менее, Wi-Fi-точка, USB-розетки, 12-вольтовые розетки, Bluetooth, камера заднего вида и прочие нужные вещи в салоне имеются уже в базовой комплектации.

За безопасность в Model 3 отвечают 8 подушек безопасности, трёхточечные ремни безопасности, датчики давления в шинах.

Ну и самое интересное. В базовой комплектации «автопилот» в Tesla Model 3 будет обладать лишь базовыми функциями, такими как движение в пределах полосы. За продвинутый автопилот, который может сам перестраиваться, держать скорость в потоке автомобилей, а также автоматически парковаться, нужно доплачивать 5 000 долларов США. Ещё 3 000 долларов нужно будет доплачивать за самую продвинутую модификацию автопилота, которая не требует присутствия водителя за рулём.

1 / 3 На фото: салон Tesla Model 3 2 / 3 На фото: салон Tesla Model 3 3 / 3 На фото: салон Tesla Model 3

Во время презентации Илон Маск рассказал, что компания собрала более 500 000 заказов на данную модель, и судя по всему, успех ей обеспечен. Не постеснялся Маск и пошутить по этому поводу, пригласив всех желающих помочь ему выполнить все заказы на Model 3.

Ранее Колёса.ру сообщали, что BMW готовит конкурента Tesla Model 3.