Илон Маск официально представил эпохальный электрокар Model 3

И сразу к характеристикам. Первый вариант Model 3 Standart, как это и ожидалось, получил ценник в 35 000 долларов США (порядка 2 083 800 рублей в эквиваленте). Запас хода у электрокара составляет 354 километра, разгон до 96 километров в час занимает 5,6 секунд, максимальная скорость составляет 210 километров в час.
А вот дальше сюрприз: будет доступна и вторая модификация, получившая название Model 3 Long Range, и она ориентирована на тех покупателей, которые будут использовать электрокар для поездок на дальние расстояния. У этой версии запас хода составляет впечатляющие 500 километров, до 96 километров в час электрокар будет разгоняться за 5,1 секунды, его максимальная скорость может достигать 225 километров в час, и стоить он будет на американском рынке 44 000 долларов (около 2 619 600 рублей). Кстати, первые 200 000 владельцев Model 3 на территории США могут рассчитывать на субсидию от в размере 7 500 долларов.
В салоне — полный минимализм: вместо приборной панели установлен 15-дюймовый сенсорный экран, при помощи которого и производится управление всеми важными функциями бортовой электроники. В прошлом году Илон Маск говорил, что такой подход связан с необходимостью увеличить свободное пространство у ног задних пассажиров. Тем не менее, Wi-Fi-точка, USB-розетки, 12-вольтовые розетки, Bluetooth, камера заднего вида и прочие нужные вещи в салоне имеются уже в базовой комплектации.
За безопасность в Model 3 отвечают 8 подушек безопасности, трёхточечные ремни безопасности, датчики давления в шинах.
Ну и самое интересное. В базовой комплектации «автопилот» в Tesla Model 3 будет обладать лишь базовыми функциями, такими как движение в пределах полосы. За продвинутый автопилот, который может сам перестраиваться, держать скорость в потоке автомобилей, а также автоматически парковаться, нужно доплачивать 5 000 долларов США. Ещё 3 000 долларов нужно будет доплачивать за самую продвинутую модификацию автопилота, которая не требует присутствия водителя за рулём.
Во время презентации Илон Маск рассказал, что компания собрала более 500 000 заказов на данную модель, и судя по всему, успех ей обеспечен. Не постеснялся Маск и пошутить по этому поводу, пригласив всех желающих помочь ему выполнить все заказы на Model 3.
Ранее Колёса.ру сообщали, что BMW готовит конкурента Tesla Model 3.
Странно, почему на этой машине нет выштамповок по бокам в виде Х? Это же КРАСИВО!!! Ничего американцы в машинах не понимают!