В октябре этого года был представлен флагманский представительский седан Toyota Century нового поколения, получивший интересную внешность в стиле неоклассики. А как мог бы выглядеть внедорожник, сделанный по таким же мотивам?

Первое поколение седана Century появилось в 1967 года и получило своё имя в честь 100-летия со дня рождения Сакиди Тоёда, основателя Toyota. С незначительными модернизациями автомобиль продержался на конвейере аж 30 лет, уступив место седану второго поколения, жизненный срок которого составил на треть меньше – 20 лет. А на прошедшем Токийском автосалоне показали третью генерацию представительского седана. Пользующийся большим успехом в России внедорожник Land Cruiser 200 также своего рода долгожитель – он выпускается уже 10 лет, недавно пережил очередной рестайлинг и пока не собирается никуда уходить. Воспользовавшись идеей одного из наших читателей, мы решили примерить ему новый образ в стиле флагмана японской компании. Передняя часть получила фары и решётку радиатора строгой и лаконичной формы.

Новая задняя оптика также имеет классический вид, при это она сделана с использованием светодиодных элементов. Заметной особенностью внешности внедорожника становится контрастная серебристая отделка нижней части кузова. Стоит отметить, что на автомобиле, как и на оригинальном седане, не используется символики Toyota, вместо неё на все элементы нанесён символ в виде феникса или надпись CENTURY.

В настоящее время в России внедорожник Land Cruiser 200 можно приобрести за 3 999 000 рублей (4.5 TD, 249 л.с.). В самой богатой комплектации Executive он обойдётся в 5 416 000 руб.

Кстати, на днях мы провели тест-драйв обновлённого Toyota Land Cruiser Prado.