Импорт автомобилей в Россию продолжает падать

За период с января по октябрь текущего года в нашу страну было завезено 210 тысяч машин, что на 4,4% меньше чем в прошлом году.

По информации Федеральной таможенной службы России, в указанный период было импортировано легковых автомобилей на 5 миллиардов 332,7 миллиона долларов. Объем импорта из стран дальнего зарубежья составил 197 тысяч машин на 5 миллиардов 239,7 миллиона долларов, тогда как из стран СНГ – 13 тысяч автомобилей на 92,9 миллиона долларов.

Импорт грузовых автомобилей, наоборот, вырос – за десять месяцев 2017 года в Россию завезли 23 тысячи машин на 1 миллиард 583,5 миллиона долларов, из которых на дальнее зарубежье приходится 19,4 тысячи единиц на 863,3 миллиона долларов, а из стран СНГ 3,6 тысячи штук на 720,7 миллиона долларов.

За этот же период из России было экспортировано 70 тысяч легковых автомобилей на 1 миллиард 109,9 миллиона долларов, что больше чем в 2016 году на 28,4%. В страны дальнего зарубежья ушло 29,4 тысячи машин на 547,2 миллиона долларов, а в страны СНГ – 40,7 тысячи единиц на 562,7 миллиона долларов.

Грузовых автомобилей было экспортировано на уровне с прошлым годом – 10,6 тысячи единиц на 220 миллионов долларов. В дальнее зарубежье отправилось 2,7 тысячи машин на 84,8 миллиона долларов, а в страны СНГ – 7,9 тысячи автомобилей на 135,2 миллиона долларов.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прогнозирует объем экспорта продукции автопрома на 3 миллиарда долларов.