Infiniti рассекртетила шоу-кар Prototype 9

Концепт выполнен в ретро-стилистике и наследует дух гоночных болидов 30-х годов прошлого столетия, но с современной электрической начинкой.

Поскольку японский премиум-бренд был основан всего 28 лет назад, он не может похвастаться богатой гоночной историей и шоу ретро-автомобилей приходится обходить стороной, поскольку показывать там нечего. Но, для таких ситуаций существуют маркетологи, которые посоветовали построить автомобиль, демонстрирующий как бы мог выглядеть винтажный болид Infiniti.

Шеф-дизайнеру бренда Альфонсо Альбайсе идея понравилась, к тому же она был одобрена руководством компании Nissan, которой принадлежит Infiniti. Результатом этого проекта стал Infiniti Prototype 9, посмотрев на который даже не думаешь о его современном происхождении. О принадлежности к Infiniti свидетельствует только объемный логотип на «капоте» и характерная хромированная радиаторная решетка.

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Конструкция Prototype 9 включает рессорную подвеску, задний мост типа Де Дион, червячный рулевой механизм и узкие колеса с высокопрофильной резиной – максимальный реализм. Правда, есть и современные решения, например, корпуса барабанных тормозов скрывают дисковые, амортизаторами управляет электроника, а внешние панели изготовлены с применением передового оборудования.

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Кроме того, прототип приводится в движение электромотором на задней оси, позаимствованным у Nissan Leaf новой генерации, дебют которого запланирован на начало сентября. Силовая установка с отдачей 150 л.с. и 320 Нм разгоняет 890-килограммовую машину с нуля до 96 км/ч менее чем за 5,5 секунды. Максимальная скорость болида ограничена на 169 км/ч, хотя, утверждается, что он способен набрать 210 км/ч. Батареи емкостью 30 кВт*ч хватает на 20 минут езды по треку.

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Публичная премьера новинки состоится на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич сегодня. Кстати, модель может стать серийной, вероятно, это будет зависеть от полученных откликов потребителей.

Ранее порталу «Колеса.ру» стало известно про еще один эффектный концепт, дебют которого состоится в Пеббл-Бич. Речь идет, предположительно, об открытой версии большого роскошного купе Mercedes-Maybach 6.