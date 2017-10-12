При этом извещения о штрафах, как и раньше, будут приходить россиянам в почтовые ящики.

Интернет-сервисы начнут предоставлять информацию о штрафах за нарушения ПДД только тем пользователям, которые авторизовались через портал госуслуг. Заняться проработкой этого вопроса заинтересованным ведомствам предложила подкомиссия по использованию информационных технологий при предоставлении государственных услуг правительственной комиссии по ИТ.

По мнению специалистов, единая система идентификации и авторизации является по сути аналогом паспорта в Сети. «МВД России и Минобрнауки совместно с Рособрнадзором получили поручение проработать вопрос единого доступа к сведениям из государственных информационных систем на сайтах ведомств через ЕСИА», — цитируют «Известия» представителей Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

На сегодняшний день весь массив информации о штрафах россиян содержится в госинформсистеме о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Доступ к ней могут получить финансово-кредитные организации с целью создания онлайн-сервисов поиска и оплаты материальных взысканий граждан.

«С одной стороны, в ЕСИА увеличится количество пользователей. Они смогут получать госуслуги в электронном виде и принимать участие в онлайн-голосованиях на сайте «Российской общественной инициативы», — считает основатель UsabilityLab Дмитрий Сатин. — С другой стороны, это создаст большие неудобства для граждан, которые не имеют доступа к ЕСИА. Если им срочно нужно посмотреть свои штрафы, например, перед выездом за границу, они сделать этого не смогут».

Когда именно начнёт действовать новый порядок доступа, представители Минкомсвязи РФ не сообщают. На данный момент известно лишь то, что «ведомства пока прорабатывают вопрос». Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что большая часть российских водителей оплачивают штрафы со скидкой.