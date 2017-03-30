Информацию о слиянии ГИБДД с другими подразделениями опровергли

О том, что подобный вариант не рассматривался, заявил официальный представитель МВД.

В Министерстве внутренних дел РФ опровергают информацию о планируемом объединении Госавтоинспекции с другими подразделениями ведомства, которая ранее появилась в СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя ведомства Ирины Волк.

«МВД России не рассматривается вопрос объединения ГИБДД с какой-либо иной службой ведомства», — комментирует Ирина Волк, поясняя, что данная информация не соответствует действительности. Предполагалось, что изменения произойдут в 2018 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с планируемым расформированием ГИБДД с должности начальника службы был снят генерал-лейтенант Виктор Нилов. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал вчера, 28 марта. При этом источник агентства в правоохранительных органах отметил, что если подобная реформа и состоится, то не раньше, чем завершится чемпионат мира по футболу (он пройдёт в июле 2018 года).

«ГИБДД может быть понижено до управления в составе Главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД, то есть перестанет быть самостоятельным главком, но на обеспечении безопасности дорожного движения это вряд ли отразится, а в самой Госавтоинспекции могут быть сокращения личного состава», — сказал источник ТАСС.

Согласно данным агентства, с Виктором Ниловым не был продлён контракт после проверки в ГИБДД. Предположительно на пост главы претендует руководитель управления ведомства по Хабаровскому краю генерал-майор Михаил Черников. «Его кандидатура пока находится на согласовании, решения пока нет», — отметил источник.

Ранее сообщалось, что проект о внесении изменений в регламент работы сотрудников ГИБДД отправился на доработку. Так что у сотрудников ГАИ с 1 апреля не появится новых прав и обязанностей.