В России на сегодняшний день действует старый регламент МВД, который был утверждён в 2009 году. Проект обновлённой редакции документа появился весной 2017 года, после общественного обсуждения его доработали и направили в Министерство экономического развития РФ. Как отмечает «Коммерсант», по мнению экспертов, новые положения позволят водителям лучше защищать свои права.

Согласно новой редакции, инспекторы получат право останавливать водителей для проверки документов в любом месте на дороге (в том числе при отсутствии подозрений в совершении нарушения или преступления). По действующим правилам, права и свидетельство о регистрации транспортного средства инспектору необходимо передавать без обложки, теперь появилось уточнение – и «без удерживающих устройств».

В обновлённом документе, подготовленном Госавтоинспекцией МВД России, подробно расписана методология общения сотрудников ГАИ с водителями. Отмечается, что инспектор должен воздерживаться от «любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений». Также не допускаются курение, «действия, провоцирующие противоправное поведение» и «оскорбительные выражения или реплики».

Стоит отметить, что в проекте регламента впервые описана ситуация, когда водитель «склоняет» сотрудника ГИБДД к злоупотреблению служебным положением и получению взятки. В таких случаях инспекторы обязаны подать уведомление в Министерство внутренних дел по специальной форме.

В документе говорится о том, что в тёмное время суток и в условиях ограниченной видимости инспектор может иметь не только светящийся жезл (как сейчас), но и жезл со «световозвращающими элементами». Помимо этого в регламенте уточнён процесс проверки состояния водителя: в тех случаях, когда медосвидетельствование у врача не выявило опьянения, инспекторы будут обязаны доставить автомобилиста от больницы до автомобиля.

В прошлом месяце стали известны результаты опроса, касательно того, сколько россиян доверяют сотрудникам ГИБДД. По данным ВЦИОМ, более половины отвечавших сошлись во мнении, что ГАИ в целом справляется с поставленными задачами (они заявили о доверии ведомству).