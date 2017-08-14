Инспекторов ГИБДД планируют наделить новыми правами и обязанностями
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Инспекторов ГИБДД планируют наделить новыми правами и обязанностями

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Новая редакция регламента МВД по надзору за участниками дорожного движения опубликована на едином портале для размещения проектов нормативно-правовых актов.

В России на сегодняшний день действует старый регламент МВД, который был утверждён в 2009 году. Проект обновлённой редакции документа появился весной 2017 года, после общественного обсуждения его доработали и направили в Министерство экономического развития РФ. Как отмечает «Коммерсант», по мнению экспертов, новые положения позволят водителям лучше защищать свои права.

the police officer in an office form stops the car

Согласно новой редакции, инспекторы получат право останавливать водителей для проверки документов в любом месте на дороге (в том числе при отсутствии подозрений в совершении нарушения или преступления). По действующим правилам, права и свидетельство о регистрации транспортного средства инспектору необходимо передавать без обложки, теперь появилось уточнение – и «без удерживающих устройств».

В обновлённом документе, подготовленном Госавтоинспекцией МВД России, подробно расписана методология общения сотрудников ГАИ с водителями. Отмечается, что инспектор должен воздерживаться от «любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений». Также не допускаются курение, «действия, провоцирующие противоправное поведение» и «оскорбительные выражения или реплики».

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Стоит отметить, что в проекте регламента впервые описана ситуация, когда водитель «склоняет» сотрудника ГИБДД к злоупотреблению служебным положением и получению взятки. В таких случаях инспекторы обязаны подать уведомление в Министерство внутренних дел по специальной форме.

В документе говорится о том, что в тёмное время суток и в условиях ограниченной видимости инспектор может иметь не только светящийся жезл (как сейчас), но и жезл со «световозвращающими элементами». Помимо этого в регламенте уточнён процесс проверки состояния водителя: в тех случаях, когда медосвидетельствование у врача не выявило опьянения, инспекторы будут обязаны доставить автомобилиста от больницы до автомобиля.

В прошлом месяце стали известны результаты опроса, касательно того, сколько россиян доверяют сотрудникам ГИБДД. По данным ВЦИОМ, более половины отвечавших сошлись во мнении, что ГАИ в целом справляется с поставленными задачами (они заявили о доверии ведомству).

 

Теги: Авто и общество , В России , Закон , автомобилисты , ГАИ , ГИБДД , Госавтоинспекция , законопроект , инициатива , инспекторы , МВД , права , права автомобилистов , регламент , российские водители
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