Китайская марка Yema запатентовала дизайн нового грузовика. В серию модель отправят в следующем году.

Компания Yema прославилась тем, что выпустила «паркетник» T70, который внешне очень напоминает Volkswagen Touareg. Как сообщают китайские СМИ, в 2018-ом на рынок выйдет пикап, построенный на базе кроссовера-клона. Патентные изображения нового грузовика «утекли» в Сеть.

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Передняя часть пикапа практически идентична Yema T70, задние фонари у новинки другие – вертикальные вместо горизонтальных у кросса. Ожидается, что грузовая модификация «семидесятого» будет доступна с бензиновым турбомотором 1.8 мощностью 160 л.с. Кроме того, пикап могут предложить еще и с дизельным двигателем, характеристики которого пока не раскрываются.

Продажи кроссовера Yema T70 стартовали на китайском рынке в 2015 году. Переднеприводный «паркетник» можно купить с уже упомянутым мотором 1.8T, а также со 136-сильным «атмосферником» аналогичного объема и турбодвижком 1.5, выдающим 150 л.с. Трансмиссии – пятиступенчатая «механика» или вариатор.

1 / 3 На фото: Yema T70 2 / 3 На фото: Yema T70 3 / 3 На фото: Yema T70

В Поднебесной также продают электрическую версию T70. По данным производителя, на одной зарядке такой кроссовер сможет преодолеть около 380 километров пути.

Напомним, в начале этого года Yema представила новый флагманский вседорожник T80. Экстерьер этой модели выполнен в стиле кроссоверов Haval, а при создании интерьера дизайнеры явно вдохновлялись автомобилями Mercedes-Benz.