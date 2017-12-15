Заказы на Cayenne третьей генерации в РФ начнут принимать 15 января 2018 года, а до дилеров автомобили доберутся в мае. Об этом корреспонденту порталу «Колёса.ру» сообщил глава российского подразделения Porsche д-р Томас Штэрцель в рамках мероприятия, посвященного десятилетию автосалона «Порше Центр Москва». Цены и комплектации модели будут объявлены позже, кросс предыдущего поколения у нас стоит от 4 830 000 рублей.

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Мировая премьера нового Porsche Cayenne состоялась в августе 2017-го. Модель построена на платформе MLB Evo, которая также лежит в основе последнего Audi Q7 и Bentley Bentayga. Длина кроссовера выросла на 63 мм до 4 918 мм, колесная база прежняя – 2 895 мм. Наружные кузовные панели изготовлены полностью из алюминия. Вседорожник стал легче на 65 кг, снаряженная масса базовой версии теперь составляет 1 985 кг.

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Самый доступный Cayenne нового поколения оснащается турбомотором V6 3.0 (340 л.с.), под капотом Cayenne S установлен битурбодвигатель V6 2.9 (440 л.с.). Наконец, версия Turbo получила битурбированный мотор V8 4.0 мощностью 550 л.с. Все модификации укомплектованы восьмидиапазонным «автоматом» Tiptronic S.

В арсенале нового Porsche Cayenne значатся: трехкамерная пневмоподвеска, электронная система подавления кренов, светодиодные или матричные фары, система управления задними колесами, тормоза Porsche Surface Coated Brake с покрытием из карбида вольфрама, мультимедийный комплекс с тачскрином диагональю 12,3 дюйма.

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Также для модели предусмотрены панорамная крыша, четырехзонный климат-контроль, система ночного видения, адаптивный круиз-контроль, системы помощи при перестроении, контроля полосы движения, распознавания дорожных знаков и помощи при парковке, ассистент движения в пробках.

Напомним, ранее на портале «Колёса.ру» появился материал, посвященный «плюсам» и «минусам» Cayenne первого поколения.