Во всех официальных дилерских центрах Mitsubishi Motors в России с начала следующего месяца стартуют продажи дизельной версии внедорожника Pajero Sport третьего поколения. Как рассказали в местном офисе, цена стартового исполнения Invite составляет 2 399 000 рублей.

Уже базовая комплектация имеет весьма богатое оснащение. В него входят система полного привода Super Select II 4WD, ABS с Brake Assist и EBD, системы курсовой устойчивости и стабилизации прицепа TSA, помощник при старте в гору HSA (Hill Start Assist), боковые подножки, зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, передние противотуманные фары, отделанный кожей руль с кнопками управления круиз-контролем и аудиосистемой, подогрев передних сидений, климат-контроль, индикатор уровня омывающей жидкости, легкосплавные 18-дюймовые колёсные диски, а также устройство системы «ЭРА-Глонасс».

Комплектация Цена Pajero Sport 2.4 DID Invite 4 WD MT 2 399 000 рублей Pajero Sport 2.4 DID Intense 4 WD AT 2 649 990 рублей Pajero Sport 2.4 DID Instyle 4 WD AT 2 849 990 рублей Pajero Sport 2.4 DID Ultimate 4 WD AT 3 049 990 рублей

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«Мы рады представить новый флагман модельной линейки бренда – Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем. Рамный и бескомпромиссный внедорожник помимо привлекательной стоимости получил значительные усовершенствования и обширный перечень дополнительных опций. Мы уверены, что долгожданная дизельная версия новой модели выйдет на лидирующие позиции в своем классе», — комментирует президент и главный исполнительный директор компании «ММС Рус» Наоя Накамура.

На прошлой неделе портал «Колёса.ру» сообщал о том, что компания Mitsubishi раскрыла комплектации новой версии Pajero Sport для России. Напомним, под капотом у внедорожника располагается 181-сильный дизельный мотор объёмом 2,4 литра. Он идёт в комплекте либо с новой восьмидиапазонной автоматической трансмиссией Aisin, либо с шестиступенчатой «механикой».