Официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в России рассекретил цены и комплектации ASХ 2018 модельного года для нашего рынка. Кроссовер представлен в версиях Inform, Invite, Intense и Instyle. К дилерам на Дальнем Востоке машины приедут в середине августа, в остальные ДЦ в стране они поступят в сентябре текущего года. На сегодняшний день приём заказов уже открыт.

Комплектация 1,6 2WD 5MT 2,0 4WD CVT Inform 1 099 000 рублей — Invite 1 138 990 рублей — Intense 1 189 990 рублей 1 339 990 рублей Instyle — 1 479 990 рублей

Mitsubishi ASX может быть как переднее-, так и полноприводным. В первом варианте он оснащается 117-сильным двигателем объёмом 1,6 литра, который идёт в комплекте с пятиступенчатой механической коробкой передач. Версия с колёсной формулой 4×4 получила двухлитровый мотор с отдачей 150 л. с. мощности, который агрегатируется с вариатором.

В оснащение базовой комплектации включены две подушки безопасности, ABS, кондиционер, электропакет, аудиоподготовка. Следующая версия отличается наличием подогрева передних сидений, CD-проигрывателя и шторки багажника. Переднеприводные машины исполнения Intense получили кожаную отделку руля, противотуманные фары, рейлинги на крыше и 16-дюймовые легкосплавные колёсные диски. А полноприводные версии – семь подушек безопасности, ESP, систему помощи при трогании в гору и диски размером 17 дюймов.

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Топовая версия Instyle получила отделку салона кожей, электропривод сиденья водителя, климат-контроль, Bluetooth, датчики дождя и света, камеру заднего вида, функцию бесключевого доступа, мультируль, круиз-контроль и светодиодные дневные ходовые огни.

О том, что продажи кроссовера ASX начнутся в России в августе, портал «Колёса.ру» сообщал в конце прошлой недели. В нашу страну автомобили приедут с японского завода Mitsubishi Motors, который расположен в городе Окадзаки.