Пикап новой генерации дебютирует в рамках Детройтского автосалона, который откроется в январе 2018 года.

Об этом сообщает Automotive News. По информации издания, производство нового Ram 1500 также стартует в следующем году. Ожидается, что получит гибридную установку, подробности о которой пока не приводятся. При этом FCA планирует продолжить выпуск модели предыдущего поколения.

1 / 2 На фото: Ram 1500 актуального поколения 2 / 2 На фото: Ram 1500 актуального поколения

Нынешний Ram 1500 в Штатах доступен с бензиновыми моторами V6 3.6 и Hemi V8 5.7 мощностью 305 и 395 л.с. соответственно. Также пикап можно купить с дизелем V6 3.0, выдающим 240 л.с.

Недавно Ram представил новую топовую модификацию грузовика, получившую имя Limited Tungsten Edition. В этом варианте исполнения у модели матовая хромированная решетка радиатора, бамперы, корпуса наружных зеркал, ручки дверей и подножки окрашены в цвет кузова.

Еще в арсенале Ram 1500 Limited Tungsten Edition значатся: пневмоподвеска, отделка салона кожей и натуральным деревом, обтянутый замшей потолок, подогрев рулевого колеса, передние кресла с обогревом и вентиляцией, мультимедийная система, камера заднего вида.