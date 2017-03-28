Jeep анонсировал два новых концепта

Новые проект, которые будут представлены американским производителем в следующем месяце, получили название Quicksand и Switchback.

Уже через несколько недель в пустыне Мохаве состоится пасхальное сафари, которое Jeep организовывает ежегодно. Специально для этого мероприятия производитель готовит ряд концептов. Два из них, построенных совместно с Mopar, анонсированы с помощью тизер-изображений. В этом году сафари, организованное уже в 51-й раз, будет проходить с 8 по 16 апреля в Мохаве, штат Юта.

Одно картинка посвящена концепту Jeep Switchback. Судя по всему, изображенный на ней внедорожник базируется на модели Wrangler. Но, традиционно для концептов, принимающих участие в сафари, он получит ряд уникальных особенностей. Можно предположить, что данный автомобиль имеет открытую конструкцию, большие шины и багажник на крыше.

Концепт Quicksand, как и предыдущий автомобиль, тоже базируется на Jeep Wrangler. По изображению тяжело рассмотреть все детали, но, вероятно, у него тоже будет открытая конструкция и большие колеса с внедорожной резиной.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о другом уникальном проекте на базе Jeep Wrangler, но над тем внедорожником «колдовали» специалисты арт-студии Vilner.