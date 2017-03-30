Jeep представил ряд новых концептов

Jeep и Mopar снова объединились для создания коллекции автомобилей для очередного сафари Jeep, которое пройдет в пустыне Мохаве, штат Юта с 8 по 16 апреля. Это мероприятие традиционно собирает тысячу истинных поклонников офф-роуда, которые хотят испытать себя на одной из самых известных и сложных трасс.

1 / 6 Jeep Quicksand. Эффектный и эффективный внедорожник с двигателем Mopar 392 Crate HEMI и 6МКП Getrag. Концепт укомплектовали 18-дюймовыми колесами с 32- и 35-дюймовыми шинами спереди и сзади, соответственно. 2 / 6 Jeep Safari. Максимально открытый с полупрозрачной крышей и дроном на ней. С улучшенными возможностями 4x4, 18-дюймовыми колесами и 35-дюймовыми шинами. Двигатель Pentastar V6 3.6 3 / 6 Jeep Switchback подготовлен для экстремального бездорожья и укомплектован 17-дюймовыми колесами с 37-дюймовыми шинами. Под капотом Pentastar V6 объемом 3,6 литра в паре с 5АКП 4 / 6 Jeep Luminator отличается продвинутым светодиодным освещением. Солнечной батареей и дроном на крыше. 5 / 6 Jeep Trailpass получил приподнятую подвеску, 18-дюймовые колеса и двигатель Tigershark объемом 2,4 литра в паре с 9АКП 6 / 6 Jeep Grand One на базе Grand Cherokee '1993 с V8 5.2 литра 18-дюймовыми колесами и 33-дюймовыми шинами

«Это действительно труд любви для команды Jeep, которая разрабатывает захватывающие и на многое способные концептуальные внедорожники для Мохаве и пасхального сафари Jeep, — сказал глава Jeep Майк Мэнли. – Мы с нетерпением ждем реакцию и отзывы от энтузиастов и наших самых лояльных клиентов, когда эти концепты завершат поездку через пустыню».

1 / 2 Jeep CJ66 на базе Wrangler '1966 с кузовом Tuxedo Park и двигателем Mopar 345 Crate HEMI объемом 5,7 литра в паре с 6МКП. Приподнятая подвеска сочетается с 17-дюймовыми колесами и 35-дюймовыми шинами. 2 / 2 Jeep CJ66 на базе Wrangler '1966 с кузовом Tuxedo Park и двигателем Mopar 345 Crate HEMI объемом 5,7 литра в паре с 6МКП. Приподнятая подвеска сочетается с 17-дюймовыми колесами и 35-дюймовыми шинами.

Множество серийных частей и прототипов из каталога Jeep Performance Parts были использованы для автомобилей из коллекции этого года. Mopar отвечает за разработку и постройку, а также гарантирует, что все детали из каталога отвечают строгим спецификациям и подразумевают улучшение внедорожных характеристик для стоковых автомобилей.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, когда новый Jeep Compass доберется до российского рынка. Кроме того, в этом году будет представлено новое поколение знаковой модели бренда – Wrangler. Уже известно, что его производство начнется осенью.