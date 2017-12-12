Кабриолет и купе Mercedes-AMG E-Class получат новую модификацию

Как сообщает портал Motor1, босс Mercedes-AMG Тобиас Моерс рассказал, что марка не собирается ограничиваться модификацией «53» для модели CLS, и в будущем шильдики с цифрами 53 примеряют на себе купе и кабриолет E-Class. Таким образом, Моерс подтвердил ранее барражировавшие слухи о том, что марка собирается расширить линейку AMG-моделей.

1 / 2 На фото: Mercedes-Benz E-Class Coupe 2 / 2 На фото: Mercedes-Benz E-Class Coupe

Несмотря на то, что руководитель AMG не стал подтверждать технические характеристики Mercedes-AMG CLS 53 и E 53 купе и кабриолета, наши зарубежные коллеги практически со стопроцентной уверенностью говорят, что под капотом у этих автомобилей будет располагаться бензиновая битурбированная рядная «шестёрка» объёмом в три литра, оснащённая «мягким гибридом» и отдачей в районе 420-430 лошадиных сил. «Мягкий гибрид» представляет собой 48-вольтовый стартер-генератор с блоком батарей, который будет питать систему кондиционирования и бортовую электронику в пробках, а также помогать двигателю внутреннего сгорания во время разгона, а на торможении в его обязанности входит рекуперация энергии.

1 / 2 На фото: Mercedes-Benz E-Class Convertible 2 / 2 На фото: Mercedes-Benz E-Class Convertible

Что касается четырёхдверного купе CLS, то модификация «53» будет единственной в своём роде. По данным коллег, текущая версия 63 будет упразднена, и её место займёт мощнейшая версия четырёхдверного AMG GT, которая будет представлена в следующем году.

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