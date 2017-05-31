Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей в очередной раз принимает участие в международной специализированной выставке «Строительная техника и технологии». С помощью своего стенда КАМАЗ презентовал для потенциальных потребителей несколько интересных для отрасли экспонатов.

В экспозиции представлен КАМАЗ-65802, который оснащается 419-сильным двигателем Cummins экокласса «Евро-5». Он имеет комфортабельную кабину на четырёхточечной подвеске, новую мощную раму и усиленные ведущие мосты, обогреваемую платформу из износостойкой стали, а также увеличенную грузоподъёмность (до 24,8 тонн).

Помимо этого, на стенде представлены КАМАЗ-6580, его грузоподъёмность была увеличена до 25,7 тонн; и КАМАЗ-65801, который в отличие от своих соседей по модельной линейке получил более мощный двигатель (его отдача составляет 450 л. с.), грузоподъёмность тяжеловоза – 33 тонны.

Как рассказали в пресс-службе КАМАЗа, на СТТ-2017 привезли также автобетоносмеситель 58147 Y на шасси КАМАЗ-6540 (8х4). Этот автомобиль предназначен для доставки готовой бетонной смеси потребителям с сохранением всех её свойств в пути следования.

Ещё одной полезной для строителей машиной станет автомобиль-самосвал на шасси КАМАЗ-65115 с КМУ Palfinger Inman IM150N, который может выполнять широкий спектр погрузочно-разгрузочных работ и осуществлять перевозки различных сельскохозяйственных, сыпучих, пакетированных и строительных грузов.

Также посетителям специализированной выставки «Строительная техника и технологии» показали продукцию НЕФАЗа, дочернего предприятия, расположенного в Башкирии. Компания, в частности, презентовала полуприцеп-самосвал НЕФАЗ-9509-30, предназначенный для перевозки сыпучих строительных и промышленных грузов.

КАМАЗы пользуются спросом не только в России, но и за рубежом. Так, совсем недавно портал «Колёса.ру» сообщал о том, что челнинский автогигант планирует поставить на Филиппины более тысячи автомобилей до 2020 года.