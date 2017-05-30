Время доставки по железной дороге "Европа - Китай", проходящей через территорию России, по сравнению с морским видом транспортировки сокращается примерно на две трети.

Автомобили экспортируются из китайского города Дацин в распределительный центр в Бельгии. Каждый из поездов способен за раз перевозить до 225 автомобилей Volvo.

Транспортировка осуществляется в специально сконструированных контейнерах, вместимость каждого из которых составляет три автомобиля. На первом этапе отправка будет производиться раз в неделю, в дальнейшем компания может увеличить частоту рейсов в зависимости от требований европейского рынка.

Ключевые преимущества транспортировки по железнодорожной магистрали заключаются, как мы уже отметили в скорости доставки, а также в экологичности — поезд производит вредных выбросов (тонна на километр) на треть меньше при одинаковом расстоянии.

Ранее «Колёса.ру» сообщал, что Volvo перенесёт часть производства автомобилей из Европы в Китай. На территории КНР компания будет выпускать модели 90, 60 и 40-ой серий. Вместе с «сороковками» на строящемся предприятии в Луцяо организуют сборку машин суббренда Geely — Lynk & Ko.