Кнопка зажигания двигателя на новом Ford Mustang может пульсировать

Похоже, что конструкторы Ford решили добавить романтики популярному маслкару Mustang. Сегодня автопроизводитель рассказал о новой "фишке" - кнопке включения зажигания, которая на этом автомобиле сделана необычно.

Как пишет пресс-служба американцев, на автомобилях Mustang 2018 модельного года кнопка включения зажигания двигателя будет пульсировать красным цветом в том случае, если мотор готов выдать всё, на что он способен.

Сделано это по аналогии с сердцем пони, которое сокращается с частотой 30 ударов в минуту. У маслкара кнопка пульсирует красным цветом по аналогии с животным — 30 раз в секунду.

1 / 7 На фото: Ford Mustang 2 / 7 На фото: Ford Mustang 3 / 7 На фото: салон Ford Mustang 4 / 7 На фото: салон Ford Mustang 5 / 7 На фото: салон Ford Mustang 6 / 7 На фото: приборная панель Ford Mustang 7 / 7 На фото: приборная панель Ford Mustang

Никаких других функций у кнопки нет, по крайней мере, на данный момент Ford ничего другого о ней не рассказывает, зато известно, что Мустанг 2018 модельного года может похвастаться новой 10-скоростной автоматической коробкой передач, новым 12-дюймовым экраном приборной панели, а также слегка «освежённой» внешностью.

Ранее Колёса.ру сообщали, что свой тюнинг Ford Mustang представила австралийская компания Tickford.