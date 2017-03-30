Кнопка зажигания двигателя на новом Ford Mustang может пульсировать

Как пишет пресс-служба американцев, на автомобилях Mustang 2018 модельного года кнопка включения зажигания двигателя будет пульсировать красным цветом в том случае, если мотор готов выдать всё, на что он способен.
Сделано это по аналогии с сердцем пони, которое сокращается с частотой 30 ударов в минуту. У маслкара кнопка пульсирует красным цветом по аналогии с животным — 30 раз в секунду.
Никаких других функций у кнопки нет, по крайней мере, на данный момент Ford ничего другого о ней не рассказывает, зато известно, что Мустанг 2018 модельного года может похвастаться новой 10-скоростной автоматической коробкой передач, новым 12-дюймовым экраном приборной панели, а также слегка «освежённой» внешностью.
Ранее Колёса.ру сообщали, что свой тюнинг Ford Mustang представила австралийская компания Tickford.
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