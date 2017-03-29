В МВД считают, что на снижение аварийности повлияло ужесточение правил обучения будущих водителей и рост пробок на дорогах.

О снижении на российских дорогах числа аварий, виновниками которых стали молодые водители, «Известиям» сообщили в Министерстве внутренних дел. В общей сложности из-за нарушения правил дорожного движения новичками в 2016 году случилось 11 960 аварий. Этот показатель на 17,4% меньше, чем за предыдущий год.

В авариях с участием водителей со стажем менее двух лет погибли 1 154 человека (показатель сократился на 25%), травмы получили 16 953 участника ДТП (этот результат на 16,1% меньше, чем в 2015 году).

Стоит отметить, что в позапрошлом году также отмечалось снижение аварийности из-за недавних выпускников автошкол. Причём тогда спад по отношению к АППГ составил 27%. Количество погибших в таких ДТП снизилось на 31%, раненых – на 26%.

По мнению председателя правления «Гильдии автошкол» Сергея Лобарева, снижение аварийности можно объяснить тем, что кандидатов в водители в последние годы стало меньше, а требования к начинающим водителям при этом ужесточились.

«Программы подготовки были усилены, учеников даже перегрузили – они стали почти как профессионалы, — отметил специалист. — Ужесточились требования при приёме экзаменов с введением нового административного регламента. Если раньше давалось двадцать минут на двадцать вопросов и допускалось две ошибки, то сейчас кандидат в водители должен знать всё».

Первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что свою роль сыграло и увеличение транспортного парка страны. «Пробки ведут к общему снижению средней скорости в городах, зачастую новичкам и разогнаться-то негде, — отметил он. — Отчасти сыграли роль и камеры, которых становится всё больше. Водители стараются минимизировать штрафы и не нарушать правила».

В начале текущей недели стало известно о том, что постановление об ограничениях для начинающих водителей было подписано премьер-министром РФ. Им запрещено буксировать другие ТС, перевозить пассажиров на мототранспортных средствах, управлять машинами, которые перевозят крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.