Никакой информации о новинке в BYD не предоставили, неизвестно даже ее имя. По данным «поднебесных» СМИ, минивэн поступит в продажу под индексом M5, а его дебют состоится в рамках Шанхайского мотор-шоу, которое откроется для представителей СМИ 19 апреля текущего года. На домашний рынок MPV выйдет в середине 2017-го.

Судя по картинкам, BYD M5 оснастят светодиодными фарами и задними фонарями. Согласно данным инсайдеров, длина модели составляет 4 680 мм, ширина – 1 800 мм, высота – 1 655 мм, размер колесной базы равен 2 780 мм.

Ожидается, что покупателям минивэн предложат с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 154 л.с. и с 300-сильной гибридной установкой на основе того же двигателя. Кроме того, у M5, возможно, будет еще и полностью электрическая версия.

1 / 2 На фото: BYD M6 2 / 2 На фото: BYD M6

Сегодня в линейке BYD имеется один полноценный минивэн – M6. В Китае эта модель доступна с бензиновым двигателями 2.0 (140 л.с.) и 2.4 (160 или 167 л.с.). Трансмиссии – «механика» или «автомат». Цена «шестерки» стартует с отметки в 103 900 юаней, что эквивалентно примерно 850 000 рублей по актуальному курсу.

Напомним, одной из последних новинок BYD в Поднебесной стал компактный кроссовер Yuan.