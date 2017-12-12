Снимки обновленного Changan CS75 распространили «поднебесные» СМИ. Судя по фото, внешне модель почти не изменилась, разве что поменялся рисунок фонарей да слегка подретуширован задний бампер. Плюс колесные диски нового дизайна.
В салоне обновок больше. Так, CS75 получил другие переднюю панель и центральную консоль, «парящий» планшет мультимедийной системы. Еще кроссовер обзавелся иными дефлекторами обдува.
По предварительным данным, моторы у «паркетника» остались прежними. В Китае Changan CS75 доступен с бензиновыми турбодвигателями 1.5 и 1.8 мощностью 170 и 177 л.с. соответственно. Первый мотор работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», второй сочетается только с 6АКП. Кроссовер предлагается с передним или полным приводом.
Премьера обновленного CS75, вероятно, состоится в следующем году. Цена дореформенного кросса в Поднебесной начинается с отметки в 79 800 юаней, что эквивалентно примерно 714 000 рублей по актуальному курсу.
Ранее стало известно о том, что компания Changan планирует продавать CS75 в России. Скорее всего, у нас появится дорестайлинговый кроссовер. Впрочем, официально о выходе модели на рынок РФ пока не объявлено.
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