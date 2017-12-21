После рестайлинга кроссовер Dongfeng AX7 обзавёлся новыми передним бампером и решеткой радиатора, другими фарами и противотуманками. У задних фонарей поменяли «начинку». В Поднебесной «паркетник» продают под суббрендом Aeolus, его название теперь красуется на двери багажника. В салоне появился новый блок управления климатической установкой.

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На китайском рынке посвежевший AX7 доступен с бензиновым турбомотором 1.4, мощность которого выросла со 140 до 150 л.с., а также с новым 167-сильным турбированным движком 1.6 концерна PSA Group (Dongfeng владеет акциями французской компании). Оба мотора сочетаются с шестидиапазонным «автоматом», привод – только передний. «Атмосферники» 2.0 и 2.3 отправлены в отставку.

В «базе» у кросса 2018 модельного года имеются: светодиодная оптика, «кожаный» салон, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, круиз-контроль, кондиционер, ABS, EBD и ESC, передние и боковые подушки безопасности.

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Для топового AX7 предусмотрены: мультимедиа-система с 9-дюймовым тачскрином, навигатор, шторки безопасности, панорамный люк, климат-контроль, подогрев кресел, система кругового видеообзора. Кроме того, владельцы дорогих версий могут скачать приложение на смартфон, с помощью которого можно, например, дистанционно открыть/закрыть двери или завести мотор.

Цена обновленного кроссовера лежит в диапазоне от 107 800 до 131 800 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 962 000 – 1 176 000 рублей по актуальному курсу.

1 / 3 На фото: дорестайлинговый Dongfeng AX7 2 / 3 На фото: дорестайлинговый Dongfeng AX7 3 / 3 На фото: дорестайлинговый Dongfeng AX7

Кроссовер AX7 продают и в России, однако на наш рынок модель вышла лишь летом 2017-го, так что вряд ли рестайлинговый вариант доберется до нас в ближайшем будущем. Дореформенный «паркетник» в РФ можно купить с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 140 л.с., который работает в паре с 5МКП или 6АКП. Цена – от 990 000 рублей.