Их цель – склонить автомобилистов к покупке своих транспондеров, которые дают максимальную скидку на проезд.

Конкурентная борьба началась между владельцами и операторами платных автомобильных дорог России. Как сообщает «Коммерсант», они стараются привлечь как можно больше пользователей к покупке своих «фирменных» транспондеров, предлагая водителям максимальную скидку при оплате проезда.

Каждый оператор платной автодороги в РФ на сегодняшний день выпускает собственный транспондер. Напомним, с 15 января 2018 года с любым из них можно будет проехать по всем платным трассам страны. Однако размер скидки будет варьироваться в зависимости от того, чьим устройством пользуется водитель.

Так, использующим транспондер для участка автодороги М-11 «Москва-Солнечногорск» предлагается скидка до 20% при разовом проезде, а при применении устройства для обхода Одинцово можно сэкономить 5-25%. Отметим, «Автодор-Платные дороги» продаёт транспондеры для участков, которые были построены преимущественно на государственные средства: М-4, обходы Вышнего Волочка, Торжка и не только (даётся максимальная скидка).

При этом, как отмечает издание, конкурентная борьба продолжает обостряться: например, Северо-Западная концессионная компания собирается сделать бесплатным проезд ночью в новогодние праздники для клиентов участка М-11 от Москвы до Солнечногорска (с 1:00 до 6:00). В свою очередь у оператора Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге уже действуют безлимитные тарифы на проезд (цена услуги – 5 000 рублей в месяц).

На сегодняшний день в пользовании автомобилистов находится свыше 1 000 000 транспондеров. Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в России в 2019 году могут запустить систему безостановочного проезда платных дорог.