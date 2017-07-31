Этой осенью в Китае стартуют продажи кросс-версии хэтчбека Kia K2. В России модель известна под именем Rio.

Продажи разработанного специально для китайского автомобильного рынка «приподнятого» хэтчбека Kia K2 стартуют в сентябре 2017 года. Причём у модели будет иное название: K2 Cross был переименован в KX Cross. Выпуск этой модели наладят на мощностях завода компании в КНР.

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Длина Kia KX Cross составляет 4 240 миллиметров, ширина – 1 750 мм, высота – 1 505 мм. Размер колёсной базы автомобиля равен 2 600 мм. Экстерьер новинки отличается от обычного хэтчбека благодаря пластиковому обвесу, а также рейлингам на крыше.

В интерьере обращает на себя внимание чёрно-красная отделка, мультифункциональный руль, большой ЖК-экран информационно-развлекательной системы.

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В моторную гамму вошли те же двигатели, которые предлагаются для китайской версии седана K2 нового поколения: бензиновые моторы объёмом 1,4 и 1,6 литра мощностью 100 и 123 л. с. соответственно. В линейке трансмиссий Kia KX Cross представлены шестиступенчатые механическая и автоматическая коробки передач.

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В апреле 2017 года портал «Колёса.ру» сообщал о том, что кросс-хэтч Kia дебютировал на Шанхайском автосалоне. Помимо него на стенде была представлена и другая новинка, предназначенная для китайского рынка: бюджетный компактный седан Pegas.

Что же касается России, то у нас пока представлен седан Rio нового поколения. Внешне он отличается от последнего K2 для Китая. Появится ли в РФ новый Рио в кузове хэтчбек — пока неизвестно.