Мировая премьера кроссовера Hyundai Kona состоится в Южной Корее 13 июня этого года. Внешний облик новинки производитель уже почти не скрывает – на свежих тизерах модель изображена «в полный рост».

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В список оборудования «паркетника» войдет проекционный дисплей, который будет «выезжать» над панелью приборов. На экран выводится информация о скорости, также дисплей выполняет функцию навигатора.

А вот технические характеристики Hyundai Kona по-прежнему держатся в секрете. По неофициальным данным, кроссовер построен на базе i20, моторы новинке могут достаться от модели i30. В этом случае в Европе компактный «паркетник» предложат с бензиновыми турбодвигателями 1.0 и 1.4, «атмосферником» 1.4 и турбодизелем 1.6. Ожидается, что для Kona в качестве опции всё же будет доступна система полного привода.

Помимо Южной Кореи и Старого света, модель планируют продавать и в Северной Америке. В России же появление Hyundai Kona маловероятно – у нас эта ниша занята кроссом Creta, который пользуется очень неплохим спросом.

Напомним, ранее в Сети появилось видео нового «паркетника» Хёндэ без какого-либо камуфляжа.