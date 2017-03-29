Фото новинки оказались в распоряжении издания Autohome. От стандартного кросса T600 и его модификации Sport версия Coupe внешне отличается решеткой радиатора, головной оптикой, передним бампером и окрашенными в черный задними стойками. Еще «купеобразный» SUV получил новый логотип марки.

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В салоне Zotye T600 Coupe установлена иная передняя панель, по-другому оформлена центральная консоль. В список оборудования новой версии вошли беспроводная зарядка для смартфонов, обогрев и вентиляция передних кресел, панорамный люк, электронный стояночный тормоз.

1 / 4 На фото: Zotye T600 Sport 2 / 4 На фото: Zotye T600 Sport 3 / 4 На фото: Zotye T600 Sport 4 / 4 На фото: Zotye T600 Sport

По предварительным данным, кроссовер предложат с бензиновым турбомотором 1.8 мощностью 177 л.с., который сочетается с «механикой» или «роботом». Кроме того, T600 Coupe, скорее всего, можно будет купить с турбированными двигателями 1.5 и 2.0 с отдачей в 162 и 190 л.с. соответственно. Такими же моторами оснащается и Zotye T600 Sport.

1 / 3 На фото: стандартный Zotye T600. Такой кроссовер продают в России 2 / 3 На фото: стандартный Zotye T600. Такой кроссовер продают в России 3 / 3 На фото: стандартный Zotye T600. Такой кроссовер продают в России

Ожидается, что до китайских дилеров новая версия доберется во втором квартале текущего года. Пока неизвестно, появится ли T600 Coupe в других странах.

Напомним, в России сегодня продают стандартный кроссовер Zotye T600, модификация Sport у нас не представлена. Переднеприводный «китаец» на российском рынке доступен с турбомотором 1.5 и МКП, цена модели начинается с 849 900 рублей.