GLC и GLC Coupe побывали в руках у специалистов AMG, которые прописали им битурбированный V8 объёмом 4.0 литра, и он помог им стать феноменально быстрыми для своего класса.

«Пятидверка» и кросс-купе Mercedes-AMG GLC 63 4Matic+ оснащены восьмицилиндровым двигателем, отдача которого составляет 476 л.с. С ним автомобили могут разгоняться до 100 км/ч за 4 секунды.

Есть ещё более мощные версии с литерой «S» в названии — Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+, которые укомплектованы V8 мощностью 510 л.с. И все эти «лошадки» ускоряют кроссоверы с места до «сотни» за 3.8 секунды.

Все версии кроссоверов оснащены девятискоростной автоматической коробкой передач с мокрым сцеплением, заменившим гидротрансформатор во имя более быстрого переключения.

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Также Mercedes-AMG GLC получили новую систему полного привода 4Matic+, появившуюся впервые на новом поколении «заряженного» E-Class. Напомним, особенностью этого «фомэтика» со знаком плюс является то, что передний привод стал подключаемым — в компании решили отказаться от постоянного полного с межосевым дифференциалом. К слову, задняя подвеска новый GLC 63 4Matic+ была позаимствована с некоторым доработками у мощной версии «ешки».

1 / 2 На фото: Mercedes-AMG 63 S 4Matic+ 2 / 2 На фото: Mercedes-AMG 63 S 4Matic+

На 476-сильных версиях установлены механический дифференциал ограниченного скольжения, для 510-сильных предусмотрен электронный самоблокирующийся дифференциал. Суть у них одна — притормозить колесо, проходящее по внутреннему радиусу поворота, без использования педали, что повышает устойчивость автомобиля.

Кроссоверы оснащены пневматической подвеской, рулевым управлением с переменным усилием, мощными тормозными механизмами с 390-миллиметровыми дисками, выхлопной системой с перепускным клапаном, придающим рёву мотора глубину, трёхступенчатой системой стабилизации.

1 / 3 На фото: Mercedes-AMG 63 4Matic+ Coupe в версии Edition 1 2 / 3 На фото: Mercedes-AMG 63 4Matic+ Coupe в версии Edition 1 3 / 3 На фото: салон Mercedes-AMG 63 4Matic+ Coupe в версии Edition 1

Публичный дебют новинок состоится в этом месяце в рамках автосалона в Нью-Йорке. Цена пока не объявлена. Заказать «заряженные» GLC можно будет начиная с июня, поставки машин начнутся только в сентябре.

Напомним, что GLC доступен в менее «экстремальной» версии с индексом 43, который оснащён двигателем V6 мощностью 367 л.с.