Продолжаются работы по строительству моста через Керченский пролив. Как отметили в пресс-службе Федерального дорожного агентства, «операция по установке столь габаритных конструкций, как арки Крымского моста, в морской акватории проводится впервые в практике отечественного мостостроения».

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

«Мы учли опыт первой морской операции – по установке железнодорожной арки – и сплав автодорожной арки провели гораздо быстрее: вместо отведённых 72 часов уложились в 54 часа. То есть чуть более двух суток, — комментирует заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. — Проведённые нашей командой морские операции – это по сути пик всей стройки, ключевые и самые сложные технологические операции не только в 2017 году, но и во всём проекте».

За первые сутки работники доставили пролёт от керченской технологической площадки к фарватеру и зафиксировали плавсистему в створе между фарватерными опорами. В течение вторых суток строители закрепили конструкцию подъёмными тросами, и далее начался поэтапный подъём арки на проектную высоту. Сообщается, что эта технологическая операция заняла немногим более пяти часов.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

«Арка в настоящее время надёжно закреплена. Работы производятся на безопасной для судоходства высоте и в безопасной зоне, непопадающей в судоходный габарит, поэтому мы открываем Керчь-Еникальский канал, — сказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков. — Морская операция стала технологической доминантой нашего проекта, и её завершение позволяет нам перераспределить ресурсы на другие участки работ и производить уже те работы, которые идут вслед за устройством опор и установкой пролетных строений».

Работы на автодороге продолжатся: сотрудников ведомства ожидают установка барьерного ограждения, мачт освещения, шумозащитных экранов по береговой части моста, установка автоматизированной системы управления дорожным движением, нанесение разметки и не только.