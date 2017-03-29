Стали известны сроки начала поставок модели Ravon Gentra, которая в прошлом году была доступна под брендом Daewoo.

«Что касается модели Gentra, то в настоящее время мы её ещё не завозили, но в прошлом году она пользовалась неплохим спросом, — рассказал в интервью журналу «Колёса.ру» генеральный директор Ravon Шараф Ашуров. — Поставки этой модели мы планируем с июня. Пока же поставки задерживаются по объективным причинам, но я думаю, что продажи будут примерно на том же уровне, что у Daewoo Gentra и Chevrolet Lacetti».

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Несмотря на то, что поставки Джентры пока не осуществляются, цена и комплектации на седан C-класса уже опубликованы. Не исключаем, что к июню компания может пересмотреть ценовую политику.

В «базе» Ravon Gentra оценивается в 629 000 рублей. Комплектация не очень богатая — нет подушки безопасности переднего пассажира, кондиционера и даже ABS, тем не менее в составе заявлены электростеклоподъёмники всех дверей, зеркала заднего вида с подогревом и кресло водителя с регулировкой по высоте.

Топовая версия Джентры обойдётся не менее чем в 809 000 рублей.

Во всех комплектациях седан укомплектован 107-сильным атмосферным бензиновым двигателем объёмом 1.5 литра, в пару к которому в зависимости от версии исполнения можно выбрать либо пятискоростную «механику», либо шестидиапазонный «автомат».

Отметим, что в октябре 2015 года компания Ravon представила обновлённую версию седана Gentra, которая получила в том числе светодиодную головную оптику и пересмотренные решётку радиатора и бампер. Планировалось, что такая Джентра приедет в Россию ещё в 2016 году. Отметим, что Шараф Шухратович не уточнил, поставки какой версии седана начнутся в июне — текущей или обновлённой.

Ранее «Колёса.ру» сообщал, что Ravon планирует увеличить продажи в России в 25 раз и довести количество реализованных в 2017 году автомобилей до 50 000 единиц. Подробнее о планах компании на российском рынке читайте в интервью с главой Ravon в России Шарафом Ашуровым.