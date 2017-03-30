«Дорожные условия в России будут оставаться не самыми хорошими, поэтому к этому нужно приспосабливаться», — цитирует Мора портал TatCenter.ru. Также, по словам президента, компания будет концентрироваться на создании положительного имиджа бренда: «Мы хотим продвигать Lada. Это очень известный бренд в России — 99% населения знают о нём. Но имидж у него не совсем хороший. Мы убедим россиян, что Lada — это лучший выбор автомобилей для России».

Напомним, в настоящее время в линейке бренда лишь одна полноприводная модель — внедорожник Lada 4×4, которому в апреле исполнится 40 лет. Вероятно, Николя Мор на TIAF-2017 анонсировал появление версии Lada Xray с полным приводом, информации о которой до сих пор нет. Ранее неоднократно ответственные лица сообщали, что всё ещё не могут определиться, какие решения использовать — собственные или же обратиться к Renault-Nissan.

Что касается Лады как лучшего выбора для России, то у АВТОВАЗа есть значительный прогресс в этом направлении. К примеру, Vesta вошла в тройку самых продаваемых моделей в феврале, подвинув Hyundai Solaris и вплотную приблизившись к Гранте. Xray и Lada 4×4 на 12 и 14-ом местах соответственно.