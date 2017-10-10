Lamborghini Urus попался фотошпионам

Первый кроссовер Lamborghini, презентация которого запланирована на 4 декабря, показался на фото, которое было опубликовано на странице группы Autogespot в Facebook. Хотя кузов автомобиля практически полностью скрывается под камуфляжной пленкой, по снимку можно сделать вывод, что силуэт серийной модели мало чем отличается от концепта.

Напомним, Lamborghini Urus разрабатывается по мотивам одноименного концепта, представленного еще в 2012 году. Как видим, автомобиль получил пятидверный кузов и купеобразную внешность. Можно отметить агрессивную переднюю часть с крупными прорезями воздухозаборников.

Urus разделит платформу MLB с Audi Q7 и Bentley Bentayga, а еще станет первой моделью итальянской марки, оснащенной турбированным мотором. Речь идет о битурбированной V-образной «восьмерке» объемом 4,0 литра. Двигатель будет развивать мощность 650 л.с.

В Lamborghini очень рассчитывают на успех Urus. В компании ожидают, что с его помощью удастся удвоить объем продаж. Кроме того, если прогноз оправдается, руководство Lamborghini может дать «зеленый свет» на разработку новой четырехдверной модели.