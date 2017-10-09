Lamborghini выпустит четырехдверную модель

Итальянский производитель планирует выпустить новую «четырехдверку» в 2021 году. Работа над полностью новым Lamborghini уже началась.

Четвертая модель – после суперкаров Huracan и Aventador, а также внедорожника Urus – уже давно является предметом обсуждений в итальянской компании. Руководство Lamborghini дискутировало по поводу возможности позаимствовать одну из платформ Volkswagen Group, чтобы построить модель, которая будет приносить прибыль, несмотря на небольшие объемы производства.

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На вопрос о возможном появлении нового семейства моделей коммерческий директор Lamborghini Фредерико Фосчини сказал: «Нам нужно быть скромнее. Urus пока еще в предсерийной стадии, тогда как цель удвоить продажи за несколько лет – нам еще предстоит заслужить одобрение». Правда, менеджер добавил, что успешный старт кроссовера марки откроет новые возможности.

Прототипом для четырехдверного четырехместного автомобиля с переднемоторной компоновкой мог бы стать концепт Estoque, представленный еще в 2008 году. Перспективы стать серийной модель у концепт «отобрал» глобальный финансовый кризис и рост популярности сегмента SUV, что привело руководство к выбору в пользу Urus.

Ранее стало известно, что Lamborghini вскоре представит эксклюзивную модель. Глава отдела исследований и разработок Lamborghini Маурицио Реджани отметил, что автомобиль, который будет выпущен ограниченным тиражом, получит новые технологические решения.