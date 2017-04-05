За 40 лет АВТОВАЗ выпустил порядка 2.5 миллионов лёгких внедорожников с несущим кузовом. Более 530 000 автомобилей было отправлено на экспорт, особую славу «Нива» снискала в странах Запада и в Японии. Причём рассказывают, что первая Сузуки Витара была практически «клоном» советского автомобиля по компоновочным решениям.
За 40 лет выпуска АВТОВАЗ и партнёры предприятия, например компания «Бронто», освоили более 30-ти серийных и мелкосерийных модификаций автомобиля: пикапов, броневиков, кабриолетов, болотоходов и других оригинальных машин.
В пресс-службе Lada отметили, что внедорожник — единственная модель марки, которой покорились все шесть континентов земли, включая Антарктиду, где Lada 4×4 трудилась в течение 11 лет.
«За свой путь Lada 4х4 прошла несколько циклов модернизации, — рассказали на АВТОВАЗе. — Сохраняя классический узнаваемый стиль, инженеры полностью модернизировали шасси и другие системы внедорожника. Автомобиль стал более динамичным, комфортным и безопасным. Улучшилась управляемость — как на шоссе, так и на бездорожье. Обновления продолжаются и сегодня».
Мы надеемся, что в скором времени у Lada 4×4 появится достойный преемник, работы над которым ведутся. А пока АВТОВАЗ готовится поздравить поклонников модели новой «юбилейной» спецверсией, премьеру которой, как ожидается, должны приурочить к сороковому дню рождения настоящей «Нивы».
Сейчас Lada 4×4 предлагается с двигателем объёмом 1.7 литра и мощностью 83 л.с., который агрегатируется с пятиступенчатой МКП. Внедорожник оснащён системой постоянного полного привода и двуступенчатой «раздаткой».
Цена на «трёхдверку» начинается от 475 900 рублей, пятидверный вариант обойдётся минимум в 520 700 рублей. Каждая из модификаций доступна к заказу в исполнении Урбан, отличающегося иной обивкой салона, расширенным пакетом опций и пластиковыми бамперами. Также Лада 4х4 можно купить в спецверсиях Elbrus Edition и Snow Queen.
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