Легендарный Saleen S7 получил новую лимитированную спецверсию

Saleen S7 Le Mans Edition будет стоить 1 миллион долларов, а в моторном отсеке будет 1300 лошадиных сил.

Компания Saleen решила воскресить свой легендарный суперкар S7. Пока только в семи экземплярах. Именно такой тираж будет у новой спецверсии Le Mans Edition.

На международной автомобильной выставке в Лос-Анджелесе в конце ноября компания Saleen удивила многих своим новым спорткаром S1. Прежде чем эта новинка станет на конвейер, американцы построят семь ультимативных S7 Le Mans Edition.

Спецверсия будет комплектоваться установленным за кабиной семилитровым двигателем V8 Biturbo мощностью 1300 лошадиных сил. К нему будет прилагаться шестиступенчатая коробка передач с синхронизатором и дифференциалом с ограниченным скольжением.

1 / 2 Saleen S7 Le Mans Edition 2 / 2 Saleen S7 Le Mans Edition

Ожидается, что лимитированный автомобиль получит неокрашенные карбоновые панели кузова. Колеса будут состоять из кованых пятиспицевых дисков, оснащенных центральными стопорными колесами, размером 19 х 9,5 дюйма спереди и 20 х 12,0 дюймов сзади, которые обуют в высокопроизводительные гоночные шины. В салоне автомобиля установят спортивные ковши, обшитые двойной кожаной и алькантарой. Рулевое колесо также получит оплетку из алькантары.

Также стало известно, что продажи нового спорткара Saleen S1 стартуют уже летом 2018 года по ориентировочной цене от 100 000 долларов США или 5 900 000 рублей по актуальному курсу.