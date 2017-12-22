Linkin Park поможет озвучить электромобили Mercedes-AMG

Подразделение Mercedes-AMG привлечет роковый коллектив Linking Park для создания оптимального звучания будущих спорткаров и суперкаров. Такую информацию сообщает издание Wheels, ссылаясь на руководителя компании Тобиаса Моэрса.
«Вы знаете группу Linking Park? Я завел разговор с рок-коллективом об оптимальном звучании наших автомобилей. В действительности, мы сотрудничаем с Linking Park уже несколько лет», — добавил Моэрс.
Каким образом рок-группа может посодействовать в создании идеального саундтрека для автомобиля немецкого бренда не уточняется. Но Моэрс сообщил, что помимо Linking Park, Mercedes-AMG сотрудничает с другими музыкантами, композиторами и прочими специалистами из области музыки.
Напомним, последней новинкой Mercedes-AMG стал гиперкар Project One, представленный в сентябре 2017 года.
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