Linkin Park поможет озвучить электромобили Mercedes-AMG

Известная рок-группа из Соединенных Штатов будет помогать немецкому производителю с саундтреками для электрических моделей.

Подразделение Mercedes-AMG привлечет роковый коллектив Linking Park для создания оптимального звучания будущих спорткаров и суперкаров. Такую информацию сообщает издание Wheels, ссылаясь на руководителя компании Тобиаса Моэрса.

«Вы знаете группу Linking Park? Я завел разговор с рок-коллективом об оптимальном звучании наших автомобилей. В действительности, мы сотрудничаем с Linking Park уже несколько лет», — добавил Моэрс.

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Каким образом рок-группа может посодействовать в создании идеального саундтрека для автомобиля немецкого бренда не уточняется. Но Моэрс сообщил, что помимо Linking Park, Mercedes-AMG сотрудничает с другими музыкантами, композиторами и прочими специалистами из области музыки.

Напомним, последней новинкой Mercedes-AMG стал гиперкар Project One, представленный в сентябре 2017 года.