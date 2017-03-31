Такой лимит в рамках пилотного проекта планируется установить на региональных дорогах в пределах населённых пунктов Подмосковья.

31 Мар Максимальную скорость в столице и Подмосковье могут снизить до 50 км/ч

Администрация Московской области рассматривает вариант снижения максимально допустимой скорости на трассах до 50 км/ч. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на начальника управления ГИБДД ГУ МВД Подмосковья Виктора Кузнецова. Он считает, что такое решение позволит сократить количество наездов на пешеходов и встречных столкновений.

Виктор Кузнецов рассказал о том, что на сегодняшний день порядка 35% от общего количества ДТП на дорогах региона – это наезды на пешеходов, 45% приходится на встречные столкновения.

Известно, что в рамках пилотного проекта скорость хотят снизить на нескольких региональных трассах, в их числе Егорьевское, Можайское, Старосимферопольское, Каширское и Волоколамское шоссе. При этом на отдельных участках дорог лимит будет установлен на уровне 30 км/ч. На дорогах планируется установить соответствующие новые дорожные знаки.

Столичное руководство тоже думает об изменении скоростного режима, об этом ранее упоминал глава Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев. «Моё мнение, что внутри Садового кольца скоростной режим должен меняться. Стандарт, общепринятый во всех столицах, — 50 км/ч. Мы сейчас просчитываем все последствия, делаем экспертное обоснование, после этого будем готовы спросить мнение горожан», — пояснил он.

Ранее подобные опросы уже проводились, тогда москвичи негативно отнеслись к инициативе. Отметим, по мнению экспертов, скорость в центре города должна быть снижена. Они считают, что несмотря на опасения жителей, такая мера не приведёт к ухудшению пропускной способности столичных дорог.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что спикеру Госдумы показали систему беспрерывного контроля за скоростью на дорогах. Она отличается тем, что позволяет фиксировать нарушения на дорогах не в одной конкретной точке, а на длительном (до восьми километров) отрезке пути автомобиля.