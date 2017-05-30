Предвестника «кроссовера» показали в Индии на выставке Auto Expo еще в 2016-ом. Как сообщают местные СМИ, до дилеров серийный Celerio Cross может добраться в этом году. От стандартного хэтча новая модификация будет отличаться наличием неокрашенного пластикового обвеса и, возможно, чуть увеличенным дорожным просветом.
Кроме того, ожидается, что у Maruti Suzuki Celerio Cross будут матовая черная решетка радиатора и иной передний бампер. Не исключено, что кросс-хэтч также получит колёсные диски нового дизайна.
Двигатель останется прежним. Обычный Celerio в Индии можно купить с трехцилиндровым бензиновым мотором 1.0 мощностью 68 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или «роботом».
Пока нет данных о том, появится ли кросс-версия у европейского компакта Celerio. Напомним, в Старом свете модель продают под брендом Suzuki.
Ранее стало известно, что стандартный хэтч Celerio скоро обновится. «Пятидверка» может получить незначительные изменения в дизайне экстерьера и расширенный список оборудования.
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