Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило сегодня о том, что на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) появилась возможность проверки штрафов, выписанных на номера маршрутных транспортных средств, такси и на полуприцепы.

03 Авг Маршрутчики и таксисты теперь могут оплачивать штрафы через Интернет

Таким образом теперь с помощью сервиса на Едином портале госуслуг владельцы данных типов транспортных средств тоже могут отслеживать полученные штрафы и оплачивать их со скидкой. Информация о штрафах появляется на портале через 1-2 дня после их получения.

По данным пресс-службы Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, сервис проверки и оплаты штрафов ГИБДД является самым востребованным на Едином портале госуслуг. Проверить наличие штрафов может любой человек, которому известен государственный номер автомобиля и номер свидетельства о регистрации транспортного средства.

При оплате штрафа в течение 20 дней после его получения предоставляется скидка в 50%. Оплатить начисления можно с помощью банковских карт, электронных кошельков, через мобильный телефон, либо скачать квитанцию для оплаты в банке.

Ранее сообщалось, что услуга оплаты штрафов за неоплату проезда по платным трассам пропала из базы Единого портала. Причина в том, что в Кодексе об административных правонарушениях еще нет соответствующего нормативного акта. Недавно стало известно, что на жалобы по штрафам за парковку начали отвечать с помощью сети Интернет.

