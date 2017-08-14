Премьера модернизированного кроссовера Mazda CX-4 состоится в конце августа в рамках мотор-шоу в китайском городе Чэнду. Об этом сообщают «поднебесные» СМИ. Подробности рестайлинга пока не приводятся. Предполагается, что внешне модель не изменится. Скорее всего, у «паркетника» расширят список оборудования.

1 / 2 На фото: актуальная версия Mazda CX-4 2 / 2 На фото: актуальная версия Mazda CX-4

Кросс-купе CX-4 представили весной прошлого года, оно разработано для китайского рынка. За пределами Поднебесной модель не продают. Выпуск кросса налажен на заводе СП Мазды и корпорации FAW.

Текущая версия CX-4 предлагается с бензиновыми двигателями 2.0 и 2.5 мощностью 158 и 192 л.с. соответственно. Первый мотор сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», второй работает в паре только с 6АКП. Кроссовер с двухлитровым движком доступен с передним приводом, CX-4 2.5 – полноприводный.

В арсенале актуальной версии модели значатся: системы автоматического торможения и мониторинга «слепых» зон, проекционный дисплей, мультимедийный комплекс с 7-дюймовым сенсорным экраном, двухзонный климат-контроль. Цена – от 140 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 271 000 рублей по актуальному курсу.

Ранее Mazda показала изображения нового кроссовера CX-8. Эта модель предназначена только для Японии.