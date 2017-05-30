Mazda производит машин больше, а продает — меньше

Mazda Motor Corporation отчиталась о результатах производства и продажах новых автомобилей в апреле и за январь-апрель 2017-го.

В апреле этого года японская компания произвела 121 207 легковых автомобилей по всему миру, а за четыре месяца 2017-го с конвейеров спустились 514 810 новых машин марки Mazda. Это соответственно на 1.4% и 1.1% больше, чем за аналогичные периоды прошлого года.

1 / 3 Mazda CX-5 2 / 3 Mazda CX-5 3 / 3 Mazda CX-5

При этом производство машин Mazda в апреле на местном рынке снизилось на 6% до 74 296 штук, а зарубежное производство, наоборот, увеличилось на 15.8% до 46 911 штук. Чаще всего в Японии выпускают CX-5, Mazda3 и CX-3, а за рубежом — Mazda3, Mazda6 и CX-4.

1 / 2 Mazda3 2 / 2 Mazda3

В апреле на местном рынке Mazda продала 8 975 новых машин, что на 4.9% меньше, чем было в апреле 2016-го. Причиной отрицательной динамики продаж в Японии стал плохой спрос на коммерческий транспорт. Что касается зарубежных рынков, то и там продажи Mazda снизились. За границей японской марке в апреле удалось продать 67 554 машины и минус 4.2%. На всех основных рынках — Северной Америке, Европе, Океании — продажи машин Mazda упали.

1 / 2 Mazda CX-3 2 / 2 Mazda CX-3

По итогам периода январь-апрель на внутреннем рынке отмечен небольшой рост спроса на автомобили Mazda — продано 82 216 машин (+1.4). На внешних рынках за этот же период реализовано 249 471 автомобиль — это на 4.4% меньше аналогичного периода прошлого года. Самыми популярными моделями Mazda в Японии по-прежнему остаются CX-5, Mazda2 и Mazda3, а за рубежом — CX-5, Mazda3 и CX-3.

Вчера, напомним, портал «Колёса.ру» рассказывал о самых популярных машинах в Европе за январь-апрель 2017-го.

