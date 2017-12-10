McLaren представила новый суперкар

Состоялся официальный дебют суперкара McLaren Senna, характеризуемый компанией как самый ориентированный на трек автомобиль, легализованный для езды по дорогам общего пользования. Новый представитель линейки Ultimate Series создан в честь легендарного бразильского пилота F1 Айртона Сенна да Силва.

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Всего будет построено 500 таких автомобилей. Цена суперкара в Великобритании составляет 750 000 фунтов (около 59 370 000 рублей по текущему курсу). Правда, весь тираж уже распродан, причем часть средств от продажи каждого автомобиля будет направлена в фонд Сенны.

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McLaren Senna получил необычный дизайн для улучшения аэродинамических свойств автомобиля и охлаждения, то есть, его производительности в целом. Можно заметить двойной диффузор, подпольный ковш-воздухозаборник и большое заднее антикрыло с активными элементами. Все эти элементы являются результатом длительного времяпрепровождения суперкара в аэродинамической трубе.

Еще бросаются в глаза прозрачные вставки в дверях и карбон-керамические тормозные диски, просматривающиеся за колесами, обутыми в резину Pirelli P-Zero Trofeo R. Карбоновый интерьер выполнен в минималистическом стиле, но неплохо при этом оснащен – имеется информационно-развлекательная система, камера заднего вида, складной водительский дисплей от 720S и акустическая система. Карбоновые кресла во всех автомобилях будут созданы индивидуально под владельца.

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Senna оснащается V-образной «битурбовосьмеркой» объемом 4,0 литра, позаимствованной у 720S, правда, форсированной до 789 л.с. и 800 Нм крутящего момента (+79 л.с. и +30 Нм). Кстати, масса новинки составляет всего 1 198 кг, что приблизительно на 85 кг легче стандартной модели 720S. Динамика автомобиля не раскрывается, McLaren обещает лишь «дикую производительность».

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Публичная премьера McLaren Senna состоится в рамках Женевского автосалона в марте, а производство новинки начнется в третьем квартале 2018 года.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал про уникальную версию McLaren 720S, представленную в Дубае.