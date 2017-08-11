В закон о техосмотре предполагается внести поправки, которые предусматривают обязательную фото- и видеорегистрацию процесса осмотра автомобиля специалистами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Министерства экономического развития РФ. Разработкой документа сейчас занимается созданная при ведомстве рабочая группа.

Поправки предположительно внесут в правительство осенью. По мнению инициаторов, такая мера вызвана участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения требуемой процедуры. Отметим, на сегодняшний день на территории России лицензия есть у 4 161 оператора, действует 4 689 пунктов технического осмотра.

Законодатели выступают за введение требований к операционно-технической базе операторов техосмотра, «включая требования к фото- и видеорегистрации процедуры технического осмотра транспортного средства». Предполагается, что на снимке должен быть зафиксирован номер машины, а также время и место прохождения ТО. Видеосъёмка призвана гарантировать, что ТС прошло требуемую проверку по всем правилам.

Для того, чтобы пункты техосмотра не столкнулись с проблемой перегрузки, предполагается установить их пропускную способность. Помимо этого разрабатываемый законопроект предусматривает передачу функции по ведению единой автоматизированной базы данных от ГИБДД к РСА. Предполагается ужесточить наказание за нарушения в сфере техосмотра. Сообщается, что функции внеплановых проверок пунктов техосмотра будут возложены на Ространснадзор.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что устройства ЭРА-Глонасс хотят использовать для контроля за техосмотром. Письмо с соответствующими предложениями представители Министерства промышленности и торговли направили в правительство России.