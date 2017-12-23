Mercedes-Benz открыл студию дизайна в Европе

Новый дизайн-центр, базирующийся на юге Франции, будет специализироваться на интерьерах.

Студия открылась на Лазурном берегу в южной части Франции. Новое современное здание «приютит» около 50 дизайнеров марки. Кстати, область, в котором располагается новый дизайнерский центр, называют Французской Силиконовой долиной.

В научно-технологическом парке Sophia Antipolis неподалеку Антиба уже базируется более 2 000 компаний, включая Hewlett Packard, SAP и Huawei.

«В нашем новом центре мы будем действовать как сейсмографы, отслеживая тренды и потребности цифрового и аналогового миров, интегрируя их в наши автомобили взаимосвязанным образом, — сказал шеф-дизайнер Daimler Горден Вагенер. – Студия станет прекрасным средством междисциплинарного воздействия между всеми направлениями дизайна и станет уникальным решением в отрасли».

Помимо нового центра на Лазурном берегу, у Mercedes-Benz имеются студии на озере Комо в Италии, в китайском Пекине и еще две в Калифорнии, США.

Кстати, недавно портал «Колеса.ру» публиковал фото интерьера Mercedes-Benz G-Class нового поколения. Возможно, дизайн салона следующей генерации уже будет разработан в новой французской студии.