Mercedes-Benz представил особую версию внедорожника GLS

Автомобили в спецверсии Grand Edition отличаются от стандартных GLS небольшими обновлениями экстерьера и интерьера, причём покупатели могут заказать их по отдельности.

На дорогах Mercedes-Benz GLS Grand Edition с пакетом обновлений экстерьера можно будет отличить по эксклюзивным 20-дюймовым легкосплавным дискам, а также по шильдикам с названием спецверсии.

1 / 2 На фото: Mercedes-Benz GLS Grand Edition 2 / 2 На фото: Mercedes-Benz GLS Grand Edition

Также покупатели могут заказать автомобили с пакетом обновления салона. Сидения и приборная панель Mercedes-Benz GLS Grand Edition в этом случае будут обшиты кожей Nappa, а на полу можно будет обнаружить фирменные велюровые коврики. Также в салоне будут присутствовать вставки из дерева.

1 / 2 На фото: салон Mercedes-Benz GLS Grand Edition 2 / 2 На фото: салон Mercedes-Benz GLS Grand Edition

Новинка уже доступна для заказа в немецких автосалонах марки. За пакет обновлений экстерьера покупателям придётся заплатить 2 300 евро (около 155 540 рублей в эквиваленте), обновления интерьера обойдутся ещё в 5 950 евро (порядка 402 300 рублей в эквиваленте).

Первые экземпляры Mercedes-Benz GLS Grand Edition доберутся до автосалонов в марте следующего года.

Ранее Колёса.ру сообщали, что Brabus поработал над флагманским Mercedes-Benz GLS.