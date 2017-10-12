MINI Blackfriars Edition — дух Лондона для французов

MINI представила спецверсию своих моделей 3 Door и 5 Door под названием Blackfriars Edition. Она будет представлена только на рынке Франции. Ожидать ее появления в России не стоит.
Само имя дано спецверсии в честь одноименного района Лондона. Именно оттуда черпали свое вдохновение дизайнеры британского производителя автомобилей при создании новинки: от монахов, которые построили там монастырь в далеком в 1276 году, и их черных накидок.
Соответственно, специальное издание пятидверного хэтчбека представлено в черном цвете кузова с матовыми акцентами на задних стойках, в интерьере и даже на колесных дисках. Blackfriars Edition отличают специальные значки по кузову и на торпедо.
Спецверсия получила комплект дополнительного оборудования: светодиодные передние фары, датчики парковки, электрический люк, 6,5-дюймовый дисплей для информационно-развлекательной системы, спортивные кожаные сиденья.
Также MINI «трехдверку» в лимитированной версии 1499 GT.
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