Mini обновит логотип в 2018 году

В марте следующего года на автомобили Mini начнут крепить «освеженный» логотип с упрощенным дизайном.

Производитель заявляет, что в эмблеме «объединены традиционные ценности бренда и дух развития, направленный в будущее». Сейчас используется трехмерный логотип, впервые появившийся на автомобилях бренда со времен перезапуска марки Mini в 2001 году. Новая эмблема будет плоским графическим изображением текущей.

Упрощенная версия логотипа стала применяться еще в 2015 году, когда на рынок вышла модель Clubman новой генерации. Правда, ее использовали только в промо-материалах и оформлении дилерских центров.

В Mini рассказали, что схожий по стилистике с новым логотип применялся на ранних моделях Morris Mini-Minor: красный вол и три синих волны (символ Оксфорда), помещенные в круг с «крылышками».

Ознакомиться с новым дизайном логотипа Mini можно на примере концепта Electric Concept. Публичная премьера электромобиля состоялась в рамках Франкфуртского автосалона в сентябре 2017 года.