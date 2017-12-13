Mini обновит логотип в 2018 году

Производитель заявляет, что в эмблеме «объединены традиционные ценности бренда и дух развития, направленный в будущее». Сейчас используется трехмерный логотип, впервые появившийся на автомобилях бренда со времен перезапуска марки Mini в 2001 году. Новая эмблема будет плоским графическим изображением текущей.
Упрощенная версия логотипа стала применяться еще в 2015 году, когда на рынок вышла модель Clubman новой генерации. Правда, ее использовали только в промо-материалах и оформлении дилерских центров.
В Mini рассказали, что схожий по стилистике с новым логотип применялся на ранних моделях Morris Mini-Minor: красный вол и три синих волны (символ Оксфорда), помещенные в круг с «крылышками».
Ознакомиться с новым дизайном логотипа Mini можно на примере концепта Electric Concept. Публичная премьера электромобиля состоялась в рамках Франкфуртского автосалона в сентябре 2017 года.
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