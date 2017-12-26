Льготу им придётся разделить вместе с теми производителями, которые выпускают автотехнику на компримированном природном газе.

Согласно словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, соответствующие поправки в программу субсидирования газомоторной техники ранее были утверждены правительством. Как сообщают «Известия», за первую половину 2017 года в России было реализовано около 2 500 машин, работающих на КПГ; теперь планируется «подстегнуть» и продажи автомобилей на СПГ.

При этом Денис Мантуров подчеркнул, что размер общей субсидии менять не планируется: в 2018 году производители газовых машин получат 2,5 миллиарда рублей. Благодаря этим средствам компании смогут предоставлять скидку покупателям таких автомобилей. Предположительно программу могут дофинансировать к концу следующего года, в случае, если позволит бюджет.

«Газомоторное топливо, а в особенности сжиженный газ, у нас в списке приоритетов. Субсидии на автомобили на СПГ и на КПГ будут в одной программе, у потребителя будет выбор, какой транспорт взять с субсидией», — комментирует глава Министерства промышленности и торговли РФ.

«Как правило, газовое топливо гораздо дешевле бензина или дизельного топлива и в разы экологичнее, — комментирует заместитель директора европейского аналитического агентства FGE Вольф Оффенберг. — По сравнению со многими странами Европы Россия обладает огромными запасами газа, и игнорирование этого ресурса было бы ошибкой».

Сообщается, что компания «Газпром» уже реализует федеральную программу по распространению сети газовых автозаправок и строительству небольших СПГ-заводов. Предположительно объём потребления сжиженного природного газа на грузовом транспорте к 2030 году составит 33% от общего объёма продаваемого в России топлива.