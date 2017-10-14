Модный приговор: Lexus IS примерил желтый костюм

Стоковый седан премиального японского бренда обладает довольно скромной и сдержанной внешностью, но, когда за дело берутся профессионалы тюнинга, даже самый скучный автомобиль может полностью преобразится.

Так и случилось с этим Lexus IS, когда за дело взялись тюнеры из бостонской фиры Eastside Motoring. На «четырехдверку» установили агрессивный кузовной обвес, «натянули» желтый окрас и «обули» в алюминиевые 19-дюймовые колеса Vossen красного цвета.

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Кстати, красные диски смотрятся особенно эффектно, благодаря комплекту для занижения подвески Accuair Airride. Кроме того, диски гармонично перекликаются с акцентами внутренней отделки салона, выполненными из кожи. На самом деле с интерьером была проделана масштабная работа, в чем можно убедиться, взглянув на фото.

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В багажнике установлена звуковая система, контейнер для сжатого воздуха Accuair Airride и выполнена яркая светодиодная подсветка всего этого дела. Набор кузовного обвеса включает передний спойлер, боковые юбки, внушительный задний диффузор и спойлер на крышке багажника.

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Список изменений также включает окрашенные под цвет кузова тормозные суппорты, более мощные тормоза, тонированные задние фары, спойлер на крыше, желтые логотипы производителя и прочее.

Отметим, накануне Lexus IS заработал максимальную оценку по безопасности, пройдя серию краш-тестов IIHS.